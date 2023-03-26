Секретарь СНБО прокомментировал заявление российского президента о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", - сообщил секретарь СНБО в Twitter.

Ядерное оружие в Беларуси - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ РФ Владимир Путин заявил о готовности передать Беларуси потенциальный носитель ядерного оружия ОТРК "Искандер". По его словам, это якобы их совместный с лидером Беларуси Александром Лукашенко ответ Запада. Тогда же он сообщил, что РФ уже разместила в Беларуси 10 самолетов, которые могут нести ядерные боеголовки.

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В США ответили уже на эти угрозы. Там пока придерживаются "осторожной" позиции по поводу заявления Путина и не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие. По данным Пентагона, Лукашенко и Путин обсуждали между собой "ядерное соглашение" в 2022 году.

Аналитики ISW подтвердили, что Путин, вероятно, хотел дать Лукашенко ядерное оружие еще до вторжения в Украину.

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