Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой вечером 9 августа.

Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Национальную академию наук Беларуси, а вместе с ним – силовики в спецтранспорте.

Об этом сообщает Onliner.

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Отмечается, что сотрудники академии неоднократно высказывались в поддержку протестов в стране.

Ученые на приезд белорусского главы уже отреагировали.

"Ученые шутят, что ждали его каждую прошлую пятницу – и дождались", - пишет издание.

В то же время возле корпуса научных институтов заметили патрульную милицию. В планах Лукашенко – знакомство с выставкой научных и научно-технических достижений.

Как цитирует слова Лукашенко Белта, "сегодня белорусские ученые держат удар, не поддаются на провокации политиканов, берегут заложенные более 90 лет назад традиции и передают их молодежи".

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская