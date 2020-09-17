Колю Лукашенко видели в Минске еще 4 сентября, после этого его отправили в российскую столицу

16-летнего сына белорусского главы Колю Лукашенко вывезли в Москву.

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Об этом сообщает российская Комсомольская правда со ссылкой на источники в КГБ и Академии наук Беларуси.

Накануне забрали документы об обучении парня забрали из минского лицея.

Документы из учебного заведения, по словам главного ученого Академии наук Александра Войтовича, забрали еще в августе, поскольку Лукашенко очень переживал, чтобы протестные настроения не отразились на успеваемости парня и поведении его сверстников.

Он допустил, что Коля будет учиться в гимназии при Московском государственном университете.

"Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер. Если не по блату, конечно, – такие вопросы возникают в подобных случаях... И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование», – пояснил Войтович.

В то же время в самом Московском университете информацию не подтверждают.

При этом экс-сотрудник КГБ убежден, что его товарищи по службе видели Колю Лукашенко еще 4 сентября в Минске, а теперь его переправили в Москву «в обстановке секретности».

"Николай действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и Путина приняли решение, что безопаснее Коле будет учиться в Москве... Пока дистанционно», – заявил он, утверждая, мол, ради конспирации юноше даже изменят фамилию.

Бывший сотрудник КГБ также не подтверждает, что Коля будет учиться именно в гимназии при МГУ.

"Эта информация засекречена. Мне говорили, что отец и сын Лукашенко хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева в Москве. Это сельскохозяйственный вуз. Александр Лукашенко ведь тоже заканчивал сельскохозяйственный, только в Минске. А в сыне как будто видит свое продолжение", - сказал собеседник.

У Коли Лукашенко отличные оценки по профильным предметам, заметил мужчина, поэтому есть вероятность, что парню позволят закончить 11 класс экстерном и сразу поступить в университет.

Последнее эпическое появление Коли в медиа сопровождалась шквалом критики: Лукашенко-старший одел своего сына в бронежилет и дал ему автомат, когда к президентской резиденции в Минске двигались тысячи протестующих.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших протестующих.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Яна Ставская