Несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

6 июля Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas, а также все приобретенные к нему боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar "Vanagas" (на литовском - "Ястреб" - УНИАН) со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину", - написал Анушаускас в своем Twitter.

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на "Bayraktar" Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте тоже сделала денежное пожертвование. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" - полностью бесплатно. Добавим, что несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

В Украине сбор на "Байрактары" провел Сергей Притула. Турецкая компания снова сделала красивый жест - они подарят три "Байрактара", а собранные средства пойдут на другие нужды.

Поляки нынче тоже объявили сбор денег на "народный Байрактар" для ВСУ.

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