В листовках россиян благодарят от лица народа Украины.

Российские туристы в Турции начали получать листовки с шутливой благодарностью за то, что спонсируют производство турецких беспилотников для ВСУ.

Текст листовки напечатан на русском языке и проиллюстрирован фотографией "Байрактара".

"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ", - говорится в тексте.

Напомним, завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен только на заказах Украины. Глава Минобороны Резников отметил, что Украина законтрактовала почти все мощности производителя "Байрактаров".

Он напомнил, что компания Baykar Makinа "уже второй раз передает своих "птичек" ВСУ абсолютно бесплатно", а "все средства, собранные волонтерами, могут быть использованы ими на другие полезные и важные вещи". При этом Резников назвал беспилотник уважаемым членом "оружейного клуба" ВСУ.

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