В марте президент США провел важную встречу с главой правительства Британии в Сен-Диего.

Президент США Джо Байден запланировал новый "раунд" переговоров с действующим главой правительства Британии Риши Сунаком после недавней мартовской встречи в Сан-Диего. Тогда, помимо других глобальных вопросов, стороны также коснулись темы Украины.

По данным Daily Mail, политики договорились вновь встретиться на территории Северной Ирландии, в Белфасте, 11 апреля.

Ответный визит Байдена приурочат к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения - политический документ об урегулировании войны в Северной Ирландии 1998 года.

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Предполагается, что Сунак лично встретит президента США во вторник вечером. В Белфаст Байден полетит на борту авиаперевозчика Air Force One.

По данным Reuters, "голос" Америки имеет большой вес в политической жизни Северной Ирландии. На данный момент Вашингтон пытается снизить напряжение в регионе, связанное с заключением Brexit - договоре о выходе Великобритании из ЕС.

Последняя встреча Байдена и Риши Сунака

Напомним, что в последний раз президент США принимал своего политического коллегу премьер-министра Британии Риши Сунака на своей территории, в городе Сан-Диего.

Соответствующий визит чиновник осуществил 13 марта вместе с главой правительства Австралии. На встрече стороны обсудили свое партнерства в рамках Альянса AUKUS - достаточно "молодого" союза, который США, Британия и Австралия создали для противодействия влиянию Китая. Главной темой встречи стали детали соглашение о подводных лодках.

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