Джо Байден сделал объединение союзников США для поддержки Украины ведущей составляющей внешней политики США.

Президент США Джо Байден в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН во вторник обратится к мировым лидерам с призывом поддержать Украину в борьбе с российскими захватчиками. Он надеется, что республиканцы в Конгрессе также обратят на это внимание.

Как пишет Reuters, выступление Байдена на ежегодной встрече в ООН станет центральным событием его трехдневного визита в Нью-Йорк, который будет включать встречи с главами пяти стран Центральной Азии, а также лидерами Израиля и Бразилии.

Отмечается, что Байден сделал объединение союзников США для поддержки Украины ведущей составляющей внешней политики США, утверждая, что мир должен послать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину, что он не сможет продержаться дольше, чем Запад.

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"Мы сплотили мир, чтобы поддержать Украину и объединить НАТО, потому что вначале я был убежден, что Путин рассчитывает на то, что НАТО не сможет сплотиться и этого будет достаточно для победы", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке в понедельник.

В своем выступлении на Генассамблее Байден планирует подчеркнуть, что вторжение России в Украину в феврале 2022 года и оккупация территории является нарушением основополагающего Устава ООН, основным принципом которого является уважение суверенитета и территориальной целостности, заявили официальные лица США.

"Он будет очень яростно защищать то, почему поддержка Украины действительно имеет значение, не только для нашей национальной безопасности, но и для соблюдения Устава ООН, идеи суверенитета и территориальной целостности, а также того, что все это значит", - сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Другой представитель администрации заявил, что Байден и официальные лица США также сосредоточат внимание на мобилизации ресурсов для инфраструктуры и устойчивого развития, а также на борьбе с изменением климата.

С кем встретится Байден

После своего выступления Байден встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить горячие точки в мире.

Позже он впервые примет участие в саммите с участием президентов пяти стран Центральной Азии. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В среду Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и присоединится к нему на мероприятии с лидерами профсоюзов Бразилии и США.

Также в среду Байден проведет свою первую личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с тех пор, как он вернулся к власти в декабре прошлого года.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что они обсудят "видение более стабильного, процветающего и интегрированного региона, а также сравнят свои мнения по эффективному противодействию и сдерживанию Ирана".

Поддержка США Украины - что известно

Напомним, администрация президента Джо Байдена столкнулась с критикой со стороны некоторых республиканцев, которые хотят, чтобы США тратили там меньше денег на поддержку Украины в защите от российского вторжения. Бывший президент Дональд Трамп, являющийся фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, заявил, что будет добиваться быстрого прекращения войны, если его изберут снова.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, главный республиканец в Вашингтоне, задался вопросом, должны ли США продолжать отправлять в Украину вооружения на миллиарды долларов.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в июне, твердое большинство американцев поддерживают предоставление Украине оружия для защиты от России и считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США волю к защите американских интересов и союзников.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с Байденом в Белом доме в четверг, а также с некоторыми лидерами Конгресса.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, приуроченный к его визиту, и попросили Конгресс утвердить дополнительные миллиарды долларов на помощь в сфере безопасности до конца года.

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