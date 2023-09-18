Большинство бедных стран мира хотят просто немедленного мира в Украине любой ценой и не готовы поддержать Киев.

На этой неделе в Нью-Йорке состоится очередная сессия Генассамблеи ООН, которую президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден попытаются использовать для расширения международной поддержки Киева. Однако в мире наоборот хотят лишь скорейшего окончания войны путем немедленных переговоров с Москвой, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что на руку Байдену во время Генассамблеи сыграет традиционное отсутствие на этой площадке главных противников – Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Это позволит Байдену и Зеленскому доминировать в повестке дня и доверительно пообщаться с лидерами стран так называемого "Глобального Юга".

Washington Post напоминает, что, хотя большинство государств-членов ООН проголосовали за осуждение вторжения России в Украину, многие на глобальном Юге обеспокоены перспективами "бесконечного тупика". Особенно учитывая их экономические и дипломатические связи с Кремлем и нежелание присоединяться к западным санкциям.

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"Позиция большинства членов ООН по умолчанию заключается в том, что мы должны договориться о прекращении войны. Если Зеленский сядет в Совете Безопасности ООН и скажет, что мы будем продолжать воевать вечно, то это создаст явный диссонанс со многими незападными странами, которые борются с долгами и бедностью, которые чувствуют, что их проблемы отошли на второй план", — сказал Ричард Гован, эксперт ООН в Международной кризисной группе.

Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг мнение о том, что существует значительная разница между позицией США и развивающимися странами. По его словам, американские дипломаты упорно трудились, чтобы устранить этот разрыв.

"Мы действительно верим, что за последние несколько месяцев мы установили тесное взаимодействие и диалог с Глобальным Югом о том, как выглядит справедливый мир. Не похоже, что Россия особенно серьезно относится к этому на данный момент", — сказал он.

После встреч в Нью-Йорке Зеленский с Байденом поедут в Вашингтон, где оба лидера обратятся к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование для Украины. Байден продвигает пакет финансирования на сумму более 24 миллиардов долларов, который включает 13,1 миллиарда долларов военной помощи, 8,5 миллиарда долларов на гуманитарную поддержку и 2,3 миллиарда долларов на финансовые нужды украинского правительства.

Этот пакет встречает сопротивление среди некоторых республиканцев в Палате представителей, но лидеры Республиканской партии говорят, что визит Зеленского, вероятно, будет "очень-очень убедительным".

"Зеленский - замечательный оратор. Он действительно лучше, чем кто-либо, ведет дело", - заявил конгрессмен Майкл Р. Тернер, комментируя предстоящее выступление Зеленского в Конгрессе.

Генасамлея ООН в Нью-Йорке - что известно

Как писал УНИАН, Зеленский планирует лично появиться на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН, которая стартует на этой неделе. Визит призван "использовать очарование" украинского президента во встречах один на один, чтобы убедить руководителей ряда стран, которые до сих пор колеблются, какую из сторон войны поддержать. Кроме того, Зеленский планирует произнести речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Также известно, что на этой сессии Генассамблеи ООН Байден будет предлагать расширить состав участников Совбеза ООН. По данным аналитиков, стратегической целью является противодействие влиянию РФ и Китая в этой структуре.

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