Встреча состоится в ближайшие дни.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отправится в Нью-Йорк, где проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сегодня вечером сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в микроблоге Twiiter (X). Деталей встречи и тем, которые будут на ней обсуждаться, он не раскрыл.

"Встреча Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского состоится в Нью-Йорке в ближайшие дни во время Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций", - написал он.

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О подготовке визита президента в Соединенные Штаты Америки стало известно в начале сентября. Сообщалось, что он посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН и примет участие в заседании Совбеза по Украине.

Отношения между Израилем и Украиной

Власти Израиля осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину, поддержав территориальную целостность страны. При этом они отказываются предоставлять украинской армии военную помощь.

Прошлой осенью Владимир Зеленский сказал, что был шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля. "Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль", - подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснял это тем, что системы, которые они передадут Украине, в будущем могут использоваться против них Ираном, если попадут в его руки.

Ранее в Министерстве обороны Израиля обещали помочь Украине разработать систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

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