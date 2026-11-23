За последние месяцы Украина уничтожила 16 пусковых установок для баллистических ракет.

Россия наращивает удары баллистическими и крылатыми ракетами по Украине, а также увеличивает производство этих средств поражения. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, сообщает Business Insider.

По его словам, РФ производит одну баллистическую ракету каждые пять часов и работает над ускорением этих темпов. Также он добавил, что только за прошлый месяц РФ запустила 153 баллистические ракеты по Украине.

"Каждые пять часов враг запускает одну баллистическую ракету и продолжает ускорять этот темп. Главными целями России являются гражданское население и гражданская инфраструктура", – заявил Хмара.

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В то же время Хмара отметил, что Украина не только пытается сбивать приближающиеся баллистические ракеты, но и преследует российские пусковые установки. В частности, по его словам, только за последние месяцы Украина нанесла удары по 16 пусковым установкам "Искандер" и С-400.

"Мы также будем работать над сокращением возможностей России по производству оружия. По этой причине оборонно-промышленные объекты противника входят в число наших целей", – подчеркнул Хмара.

Издание отмечает, что ранее украинская разведка сообщала, что по состоянию на октябрь резервы Москвы включали до 700 баллистических ракет и 1 тысячу крылатых ракет. По данным ГУР, РФ может производить до 110 баллистических ракет в месяц, примерно по одной каждые шесть с половиной часов, включая модели 9М723 "Искандер-М" и РМ-48У. В частности, последняя ракета запускается с пусковых установок ПВО С-400 и составляет более половины резервов Москвы.

Российская баллистика: другие важные новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап сообщал, что в среднем Украина уничтожает около 2 баллистических пусковых установок РФ в неделю. В частности, эксперт напомнил, что в ночь на 20 ноября Силы обороны поразили сразу три пусковые установки РФ. По его мнению, для этого, в частности, могли быть использованы украинские баллистические ракеты FP-7.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли баллистический удар по украинской столице. Тогда 7 ракет попали в Южный и Северный мосты в Киеве. По данным Воздушных сил, в ту ночь Силам обороны не удалось сбить ни одной баллистической ракеты.

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