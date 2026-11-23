Мерц не исключает, что вступление Украины в НАТО помогло бы избежать полномасштабного вторжения России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ поддержать предложение США о вступлении Украины в НАТО в 2008 году. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Clash Report.

"Думаю, сегодня мы все можем понять, какой ошибкой было не согласиться с американским предложением, выдвинутым на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, о принятии Украины в НАТО", - сказал он.

По словам Мерца, если бы Украина стала членом НАТО, полномасштабного вторжения России, вероятно, удалось бы избежать.

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Украина не получила единодушной поддержки по вступлению в НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока нет единодушия по вопросу вступления Украины в альянс. Однако он отметил, что для Украины существует перспектива вступления в НАТО.

Также Рютте не исключил, что вопрос вступления Украины в НАТО может стать частью переговоров с Россией. В то же время он признал, что сперва нужно возобновить мирные переговоры.

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