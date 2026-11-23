Рютте отметил, что для Украины существует перспектива вступления в НАТО.

Пока нет единодушия по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, пишет Handelsblatt.

Рютте отметил, что для Украины существует перспектива вступления в НАТО, но в настоящее время среди членов альянса нет единодушия по этому вопросу.

"Кто может стать членом НАТО - это решает исключительно НАТО. В этом вопросе внутри альянса царит полная ясность", - подчеркнул генсек НАТО.

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Также Рютте не исключает, что вопрос вступления Украины в НАТО может стать частью переговоров с Россией.

"Чтобы спекулировать на тему таких переговоров, сначала нужно, чтобы эти переговоры начались", - добавил он.

Зеленский призвал принять Украину в НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что полноправное членство Украины в НАТО станет более эффективной гарантией безопасности, чем предложение о таких гарантиях безопасности, которые будут напоминать статью 5 Североатлантического договора.

Как отметил президент, когда речь идет о гарантиях, схожих с 5-й статьей Вашингтонского договора о создании НАТО, Украина нуждается в ответах на очень чёткие вопросы. В частности, необходимо получить ответы о том, какие именно страны поддержат Украину, если она вновь подвергнется нападению со стороны России.

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