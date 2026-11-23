Ожидается, что иностранцы смогут получать налоговый номер полностью в онлайн-режиме.

В ближайшее время в государственном приложении "Дия" заработает авторизация для иностранных граждан, сообщила первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"Наша команда уже работает над отдельным кейсом для международных пользователей. Первым шагом станет запуск и развитие специального статуса "э-Резидента". Благодаря новым инструментам иностранцы смогут полностью онлайн получать налоговый номер (РНОКПП) без посещения учреждений или бумажной волокиты", – отметила представительница Минцифры.

В ведомстве указали, что будущие обновления расширят экосистему дополнительными удобными инструментами для иностранцев. В частности, в приложении планируется внедрить цифровую карту резидента в приложении "Дия", а ключевые сервисы будут переведены на английский язык. Кроме того, для международных пользователей планируется обеспечить круглосуточную поддержку с помощью интеллектуального помощника Diia.AI.

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"Дия" – последние новости

С 1 января 2027 года украинцы, продающие товары через платформу онлайн-объявлений OLX с использованием услуги "OLX Доставка", должны будут подтверждать личность через "Дию".

В начале октября в приложении "Дия" появился сервис "Европротокол". Таким образом, водители теперь имеют возможность в онлайн-режиме самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и передать их страховым компаниям.

Ранее сообщалось, что в "Дии" запустили новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей. Благодаря этой услуге можно подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг.

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