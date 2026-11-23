Импорт кремлевских энергоносителей в Европу продолжается уже пятый год полномасштабной войны.

В Европейской комиссии подтвердили намерение окончательно отказаться от закупки российского газа с конца 2027 года. Об этом на пресс-брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"У нас есть два приближающихся срока в отношении российского газа. Январь следующего года – запрет на весь импорт СПГ по долгосрочным контрактам. И сентябрь следующего года – запрет на весь импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам", – сообщила Итконен.

По её данным, объёмы поставок газа из Москвы в Евросоюз уже существенно сократились. Однако поставки трубопроводного газа и СПГ из страны-агрессора частично продолжаются.

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"Действующие контракты пока не подпадают под запрет. Однако, согласно положениям плана по обеспечению энергетической независимости ЕС REPowerEU, к концу следующего года все поставки должны полностью прекратиться", – отмечает представительница Еврокомиссии.

Российский газ для Европы – главные новости

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт российского газа в ЕС сократился с 45% до 12%. Она подтвердила, что Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года.

В то же время страны-члены Евросоюза с 2022 года выделили на поддержку Украины в общей сложности около 231,5 миллиарда евро. За этот период из ЕС в Россию поступило 232,05 миллиарда евро, в том числе на оплату газа. Депутат Европарламента Мориц Кернер отмечает, что такая ситуация является "свидетельством полного провала европейской последовательности в действиях".

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