Это еще один шаг ко втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины, считает польская сторона.

В польском Министерстве иностранных дел назвали намерение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси "шагом ко втягиванию страны в военную машину" страны-агрессора.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина также подчеркнул, что этот план России усиливает напряжение.

"Решение Владимира Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и средства его доставки еще больше усиливает напряжение, связанное с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг ко втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины", – написал Ясина в Twitter.

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Представитель ведомства также подчеркнул, что действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша.

Новые ядерные угрозы Путина

Накануне российский президент Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Якобы об этом и раньше просил непризнанный президента Беларуси Александр Лукашенко. Ранее Минск уже получил российский ракетный комплекс "Искандер", строительство специального хранилища для ядерного оружия продолжается и должно завершиться к июлю.

После этого заявления Украина потребовала немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, постоянным членом которого до сих пор остается Россия.

Ряд стран, в частности, Литва и Германия, в ответ на угрозы обвинили российского президента в попытке запугать. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также пригрозил стране-агрессору новыми санкциями.

Первая реакция США на ядерные угрозы была сдержанной. Официальные лица отметили, что в прошлом году РБ и РФ обсуждали соглашение о размещении тактического ядерного оружия. Позже в Белом доме заявили, что пока нет никаких признаков того, что российский диктатор выполнил это обещание или перемещал любое ядерное оружие.

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