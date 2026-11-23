В список вошли как премиальные флагманы, так и более доступные устройства среднего класса.

Новый флагман Apple iPhone 18 Pro получил мощный процессор A20 Pro, 6,3-дюймовый дисплей Super Retina и тройную камеру с переменной диафрагмой. Однако стартовая цена устройства в $1200 заставляет многих покупателей искать более доступные альтернативы.

Эксперты профильного издания SlashGear составили подборку смартфонов на базе Android с лучшим соотношением цены и возможностей, чем у iPhone 18 Pro. В подборку вошли как флагманы, так и устройства среднего сегмента.

Samsung Galaxy S26 – ближайший конкурент по опыту использования

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Базовый Samsung S26 ближе всего подходит к уровню iPhone 18 Pro как по "железу", так и по программной оболочке. Смартфон оснащен кастомным чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Главные особенности:

Экран: 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц.

Камеры: основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Софт: оболочка One UI 9.0 с функциями Galaxy AI и адаптивными часами на экране блокировки, которые подстраиваются под объекты на обоях.

Google Pixel 11 Pro – более яркий экран и лучшая селфи-камера

Флагман Google стоит на $100 дешевле iPhone 18 Pro, но превосходит его по ряду характеристик. Смартфон получил 6,3-дюймовый LTPO-дисплей Super Actua OLED (120 Гц) с пиковой яркостью до 3600 нит, что выше показателей новинки от Apple.

Главные особенности:

Фронтальная камера: модуль на 42 Мп с автофокусом и углом обзора 103 градуса, дополненный алгоритмами точной передачи оттенков кожи Real Tone.

Зарядка и аксессуары: поддержка экосистемы магнитных аксессуаров Pixelsnap на базе стандарта Qi2 с беспроводной зарядкой мощностью до 25 Вт (аналог MagSafe).

Motorola Razr+ (2026) – складной формат и два экрана

Обновленный Motorola Razr предлагает гибкость форм-фактора, недоступную владельцам классических iPhone. В разложенном виде пользователь получает огромный 6,9-дюймовый экран Extreme AMOLED с частотой 165 Гц, а внешний 4-дюймовый дисплей позволяет полноценно работать с приложениями, мессенджерами и камерой, не открывая устройство.

Главные особенности:

Надежность: титановый шарнир, защитное стекло Gorilla Glass Victus и защита от пыли и влаги по стандарту IP48.

Автономность: аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает более 31 часа работы без подзарядки.

Компромиссы: чипсет Snapdragon 8s Gen 3 уступает по мощности A20 Pro, а вместо отдельного телевика используются две камеры по 50 Мп (основная и сверхширокоугольная).

Motorola Edge (2025) – вдвое дешевле iPhone 18 Pro

Эксперты рекомендуют обратить внимание именно на модель Motorola Edge 2025 года, а не на версию 2026-го: прошлогодний аппарат стоит дешевле и сразу предлагает вдвое больший объем встроенной памяти (256 ГБ в базе).

Главные особенности:

Дисплей: 6,7-дюймовая pOLED-панель (120 Гц) с впечатляющей пиковой яркостью до 4500 нит для комфортной работы на солнце.

Камеры и железо: процессор MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ ОЗУ, основной сенсор Sony LYTIA 700C на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив на 10 Мп.

Google Pixel 10a – лучший выбор в бюджетном сегменте

Самый доступный телефон в подборке – Google Pixel 10a, который обойдется более чем в два раза дешевле базового iPhone 18 Pro. Несмотря на скромную цену, устройство получило 6,3-дюймовый pOLED-экран (120 Гц, яркость до 3000 нит) и емкую батарею на 5100 мАч (свыше 30 часов работы).

Главные особенности:

ИИ-функции: полная интеграция Gemini Live, поиск по экрану Circle to Search, фильтрация спам-звонков Call Screen и регулярные обновления Pixel Drops.

Компромиссы: устройство уступает флагману Apple в производительности и оснащено двойной камерой (48 + 13 Мп) без телеобъектива, но фирменные алгоритмы Google компенсируют аппаратные ограничения.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.

УНИАН писал, что новый Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу рекорднов Гиннесса. Устройство из доступной ценовой категории получило батарею с огромной емкостью 10 000 мАч.

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