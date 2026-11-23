Ferrari 296 Challenge Stradale оснащена технологиями из автоспорта, однако эта модель допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Ferrari представила новые модели 296 Challenge Stradale и 296 Challenge Evo – автомобили, разработанные в тесном сотрудничестве, что демонстрирует "взаимосвязь между гоночными и серийными автомобилями". Об этом сообщается на сайте итальянского производителя.

Ferrari 296 Challenge Stradale – это суперкар с допуском к дорогам общего пользования, а 296 Challenge Evo – исключительно трековый автомобиль.

Модели уже назвали "радикальными", поскольку они отказываются от привычной гибридной системы в пользу чистого бензинового V6, резко снижают вес и переносят гоночные технологии серии Ferrari Challenge практически в первозданном виде.

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Challenge Stradale имеет минималистичную, почти аскетичную комплектацию, а его конструкция и настройки полностью ориентированы на то, чтобы обеспечить водителю максимально ощутимый опыт управления. Ключевыми характеристиками динамических настроек являются стабильность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге.

Оба автомобиля оснащены 2,9-литровым двигателем Ferrari V6 с двумя турбокомпрессорами и углом развала цилиндров 120°. Ferrari 296 Challenge Stradale развивает мощность 670 л.с., а 296 Challenge Evo – 700 л.с.

Сухая масса 296 Challenge Stradale составляет 1330 кг. Соотношение массы к мощности равно 1,98 кг/л.с. 296 Challenge Evo имеет такую же массу, что подчеркивает ориентацию обоих автомобилей на облегчение конструкции.

Такой подход нашел отражение и в дизайне. Формы и поверхности кузова 296 Challenge Stradale лишены "лишних" элементов, чтобы облегчить автомобиль и сделать его технические особенности более выразительными.

В результате сформировалась более лаконичная стилистика с ярко выраженным гоночным характером, в которой каждый элемент имеет своё назначение и помогает отличить модель от других Ferrari.

Аэродинамика является одним из ключевых аспектов, объединяющих обе модели. 296 Challenge Stradale создает прижимную силу 617 кг на скорости 250 км/ч – на 72% больше, чем у Ferrari 296 GTB. Этого удалось добиться благодаря комплексной аэродинамической системе, в состав которой входят неподвижное заднее антикрыло, сплиттер, флики, аэродинамический демпфер, вихреобразователи и полностью закрытое днище.

Официальная стоимость новинки не объявлялась. По информации Car and Driver, стартовая цена 296 Challenge Stradale в Италии может составить от 291 000 евро.

Ferrari – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе мероприятия Monterey Car Week в США был представлен эксклюзивный Ferrari CZ26. Суперкар был разработан по индивидуальному заказу американского клиента, являющегося поклонником итальянской марки.

В основу эксклюзивного суперкара легло купе Ferrari SF90 Stradale. CZ26 сохранил пропорции и общий силуэт донорской модели, однако обзавелся уникальным дизайном кузова.

Также сообщалось, что Ferrari менее чем за два месяца продала весь объем "скандальных" электромобилей Luce, запланированный на 2026 год. По данным Financial Times, речь идет о почти 500 машинах.

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