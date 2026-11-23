До выхода фильма в украинский прокат осталось меньше месяца.

Вышел финальный трейлер супергеройского экшна "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday).

На этот раз основное внимание в ролике было уделено персонажу Стива Роджерса / Капитана Америка в исполнении Криса Эванса. Как известно, в конце фильма "Мстители: Финал" 2019 года этот персонаж решил отправиться в прошлое, чтобы быть вместе со своей возлюбленной Пегги Картер (Хейли Этвелл).

В трейлере зрителям показывают Стива и Пегги, которые теперь воспитывают сына-подростка. Родители колеблются, стоит ли рассказывать ему правду о себе, как вдруг на их пороге появляются герои "Фантастической четверки": Рид Ричардс / Мистер Фантастик (Педро Паскаль), Сью Сторм / Невидимая женщина (Ванесса Кирби), Джонни Сторм / Человек-факел (Джозеф Куинн) и Бен Гримм / Существо (Эбон Мосс-Бахрах).

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Кроме того, в ролике появились и другие известные герои фильмов из киновселенной Marvel: Тор (Крис Хемсворт), Баки Барнс / Зимний солдат (Себастьян Стэн), Сэм Уилсон / новый Капитан Америка (Энтони Маки), Скотт Лэнг / Человек-муравей (Пол Радд), Кэсси Лэнг (Кэтрин Ньютон), Елена Белова / Черная Вдова (Флоренс Пью), Скотт Саммерс / Циклоп (Джеймс Марсден), Мистик (Ребекка Ромейн), Гамбит (Ченнинг Татум), Сю Шан-Чи (Симу Лю), Шури / Черная Пантера (Летиция Райт) и другие.

А главного антагониста, Доктора Дума, играет Роберт Дауни-младший, который ранее исполнял роль супергероя Тони Старка / Железного человека в фильмах о "Мстителях".

Режиссерами фильма выступили братья Джо и Энтони Руссо, которые ранее сняли одни из ключевых фильмов киновселенной Marvel: "Первый мститель: Зимний солдат", "Первый мститель: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 17 декабря 2026 года.

Ленту будут показывать в новом формате Infinity Vision, который является альтернативой IMAX от Walt Disney Studios.

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