В частности, уже в мирное время страны должны быть готовы к обороне, международные механизмы безопасности требуют изменений, а новейшие технологии должны сразу же внедряться в армии.

Полномасштабная война России против Украины изменила представления о том, какой должна быть эффективная оборона и какие практические действия необходимо предпринимать для поддержания подлинного мира. Страны должны быть готовы к войне даже в мирное время, чтобы предотвратить ее возникновение в будущем. Как сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, об этом он рассказал во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

В частности, Сырский считает, что другим странам нужно извлечь три урока из российско-украинской войны. Во-первых, по его мнению, к обороне нужно готовиться в мирное время.

"Мир хрупкий. Даже там, где война кажется невозможной, политические решения могут быстро изменить ситуацию. Сегодня украинские воины, сдерживая российскую агрессию, защищают и мир в Европе. Высказывание "Хочешь мира – готовься к войне" остается актуальным, потому что готовность к обороне – одно из условий сдерживания агрессора", – подчеркнул Сырский.

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Во-вторых, по его словам, система коллективной безопасности нуждается в изменениях, поскольку существующие международные механизмы не смогли предотвратить полномасштабное вторжение России и до сих пор не остановили войну.

"Масштабы боевых действий в Украине показывают, сколько людей, вооружения и ресурсов требует длительная оборона. Многим странам было бы трудно выдержать такую нагрузку в одиночку. Нужны механизмы, которые позволят партнерам действовать совместно и своевременно – сдерживать агрессию и останавливать её, если она началась", – добавил Сырский.

В-третьих, он убежден, что армия должна непрерывно развиваться.

"В этой войне одновременно применяется вооружение разных поколений, а новые технологии быстро меняют характер боевых действий. Поэтому армиям нужно развивать собственные технологии, быстро внедрять их и соответственно менять подготовку войск", – заявил Сырский.

Таким образом, по его мнению, преимущество получает тот, кто быстрее учится и адаптируется.

Другие заявления Сырского

Как сообщал УНИАН, недавно бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны Украины удалось сломить наступательный потенциал российской захватнической армии. Но перспектива окончания войны зависит не только от стойкости украинского народа, но и от уровня поддержки со стороны украинских партнеров и союзников.

Вместе с тем, по мнению Сырского, на данный момент нет таких дронов и роботов, которые могли бы полностью заменить обычных солдат.

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