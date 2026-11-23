Лимит бронирования будет определяться исходя из количества военнообязанных работников предприятия.

Кабинет министров утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных. Решение предусматривает переходный период до 20 декабря 2026 года.

Как сообщает Министерство экономики и окружающей среды, за это время критически важные предприятия смогут адаптироваться к обновленным требованиям и привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами бронирования.

"До 20 декабря включительно будут действовать решения о критичности, срок действия которых истек с 27 октября до дня вступления в силу нового постановления или истекает до 20 декабря. Если решение отменено или подлежит отмене в связи с утратой силы критериев критичности, продление не применяется", – говорится в сообщении.

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В Минэкономики отметили, что на тот же срок продлены бронирования, оформленные через портал "Дия" для работников этих предприятий, если срок самого бронирования истек или истекает в период, определенный постановлением. Если решение о критичности или бронирование действуют дольше, постановление не сокращает их срок.

Что меняется для ОПК и энергетики

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом.

В ведомстве отметили, что сам лимит – 95% – не меняется. Но меняется база расчета: лимит будет определяться исходя из количества военнообязанных работников предприятия, а не из численности, указанной в решении Минобороны или Минэнерго.

"До конца следующей недели органы власти должны пересмотреть ранее выданные решения и уточнить, какие предприятия сохраняют статус по обновленным критериям", – отметили в Минэкономики.

Там добавили, что в отдельных случаях Координационный центр может рекомендовать увеличить лимит бронирования для стратегически важного предприятия. Для этого соответствующий орган власти должен обосновать, почему установленного лимита недостаточно. Однако такая рекомендация не означает автоматического увеличения лимита.

Бронирование работников в Украине – последние новости

В конце октября правительство обновило правила бронирования военнообязанных работников. Тогда для части предприятий оборонной и энергетической отраслей было установлено ограничение: забронировать можно не более 95% военнообязанных сотрудников.

Тогда же было объявлено о создании Координационного центра по вопросам призыва, который будет согласовывать критерии определения критически важных предприятий, рассматривать обращения государственных органов и давать рекомендации по призыву более 50% военнообязанных работников.

12 ноября стало известно, что Кабмин предусмотрел переходный период для бизнеса, чтобы компании могли адаптироваться к обновленным правилам бронирования работников. Таким образом, статус критически важного предприятия, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, хотели автоматически продлить до 1 февраля 2027 года.

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