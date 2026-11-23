За три недели ноября объемы нефтепереработки в России сократились на 45%.

Новошахтинский завод нефтепродуктов, который ночью подвергся атаке украинских беспилотников, приостановил работу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, пишет The Moscow Times.

По его словам, в атаке участвовали около 80 БПЛА, а сама атака длилась "более 6 часов".

Новошахтинский завод мощностью 100 тысяч баррелей в сутки – единственный НПЗ в Ростовской области и один из последних на юге России, который продолжал работать, несмотря на волну атак беспилотников в ноябре. По оценкам, в середине месяца фактическая мощность предприятия составляла около 70 тыс. баррелей в сутки, то есть была на 30% ниже максимальной.

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Туапсинский НПЗ "Роснефти" – крупнейший в Южном федеральном округе – остановил работу ещё в мае и с тех пор так и не возобновил производство. Афипский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае, подвергшиеся атакам 6 ноября и 23 сентября соответственно, потеряли около половины своих мощностей.

В целом с конца октября атаки беспилотников привели к перебоям в работе или остановке как минимум 16 российских нефтеперерабатывающих заводов. Помимо Новошахтинского завода, полностью прекратили переработку нефти НПЗ "Норси" в Нижегородской области, "Янос" в Ярославле и Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти". Также 90% мощностей потерял Рязанский НПЗ, который, в частности, обеспечивает топливом Москву и Московскую область.

Омский НПЗ – крупнейший в России, подвергшийся атаке 11 ноября, – потерял половину мощностей по переработке нефти. Такие же потери понес Волгоградский НПЗ. Завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, второй по объемам переработки в России, работает лишь на треть своих мощностей.

В целом за три недели ноября объемы нефтепереработки в России сократились на 45%.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко оценивал текущую загрузку российских НПЗ в 2,7 млн баррелей в сутки. Это даже ниже самых низких показателей лета, когда переработка составляла 3,3 млн баррелей в сутки.

По оценке Вакуленко, собственное производство покрывает лишь 60–65% российского спроса на бензин. Даже с учетом импорта дефицит может достигать 25–30% от объемов потребления.

Удары по российским НПЗ – последние новости

В ночь на 23 ноября украинские дроны атаковали несколько регионов России, в результате чего вспыхнул пожар на крупном НПЗ в Ростовской области, а также на нефтеперекачивающей станции в Татарстане.

19 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в районе Альметьевска Республики Татарстан, которая является одним из ключевых узлов нефтепровода "Дружба".

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