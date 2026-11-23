Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году всего на 0,3-0,4%.

На фоне топливного кризиса из-за войны в Иране в последние полгода можно было слышать немало страшных прогнозов, что цены на авиабилеты в 2027 году резко вырастут.

Однако в свежем отчете Air Monitor 2027 от компании American Express Global Business Travel (Amex GBT) прогнозируется, что стоимость билетов в экономклассе на рейсах внутри Европы в следующем году останется "в целом стабильной", а цены на билеты бизнес-класса могут даже немного снизиться, пишет Euronews Travel.

В отчете представлены два варианта прогноза (нижний и верхний пределы). Нижний предел рассчитан исходя из сценария, при котором глобальная инфляция останется на уровне 4,1% – показателе, прогнозируемом Международным валютным фондом (МВФ) на 2027 год.

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Согласно этому прогнозу, стоимость билетов экономкласса на рейсах внутри Европы вырастет на 0,3-0,4%, а билеты в премиум-экономклассе могут подорожать на 0,9-1,1%. Что касается бизнес-класса, то здесь цены могут либо снизиться на 1,5%, либо вырасти на 0,3%.

Схожая картина наблюдается и для рейсов из Европы в Азию: ожидается рост цен в экономклассе на 0,3-0,4%, а стоимость билетов в премиум-экономклассе останется на прежнем уровне или снизится на 0,1%, тогда как в бизнес-классе тарифы вырастут на 2,2–2,8%.

Для тех, кто направляется в Северную Америку, билеты экономкласса могут подорожать на 0,6-0,8%, премиум-экономкласса – на 1,5-1,9%, а бизнес-класса – на 3,4-4,3%.

На рейсах из Европы в Южную Америку прогнозируется рост цен на 1,8-2,3% в экономклассе, на 0,6-0,8% – в премиум-экономклассе и на 2-2,5% – в бизнес-классе.

В направлении Африки ожидается рост стоимости билетов экономкласса на 0,6-0,8%, а бизнес-класса – на 2,2-2,8%, а стоимость авиабилетов в Австралию в экономклассе может измениться в диапазоне от -3,9% до +1%. Цены в премиум-экономклассе могут вырасти на 2,2-2,8%, а в бизнес-классе – на 2,1–2,6%.

Тем временем, стоимость перелетов на Ближний Восток может увеличиться: в экономклассе – на 1,4-1,8%, в премиум-экономклассе – на 1-1,3%, а в бизнес-классе – на 1,5-1,9%.

Авиационный кризис из-за войны в Иране

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявлял, что в 2027 году цены на билеты в Европе вырастут примерно на 20%.

При этом многие авиакомпании были вынуждены прибегнуть к мерам жесткой экономии, чтобы минимизировать последствия топливного кризиса для отрасли.

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