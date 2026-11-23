"Укрэнерго" предупреждает об отключениях.

Во вторник, 24 ноября, в некоторых регионах Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут введены в объеме от половины до трех с половиной очередей (что соответствует продолжительности 2–14 часов), сообщает "Укрэнерго".

Графики отключения света для населения будут действовать круглосуточно. Также во вторник будут ограничивать мощности для промышленных потребителей в течение всего суток.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии дронами и ракетами.

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Следует иметь в виду, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия света, когда он должен быть по графикам, стоит проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Напомним, что в течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов. За этот период зафиксировано 224 инцидента, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В то же время, по словам эксперта Геннадия Рябцева, Украина продолжает поставлять электроэнергию за границу. Он считает, что остановка экспорта не "добавит" света регионам, где ввели отключения – проблема не в генерации, а в передаче и распределении электроэнергии.

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