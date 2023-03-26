Они просят РФ продемонстрировать ответственность.

Франция осуждает намерение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Франции. "После нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, приведшего к его исчезновению, и заявления России о приостановке своего участия в СНВ-3 в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

В МИД призвали Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть соглашение с Беларусью.

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Размещение ядерного оружия в Беларуси

Как сообщал УНИАН, вчера Путин заявил, что договорился с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для него.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

В Польше назвали это решение шагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. Берлин обвинил Москву в попытке "ядерного запугивания", а в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на это санкциями.

Тем временем Соединенные Штаты Америки заявили, что пока не видят признаков размещения ядерного оружия в Беларуси.

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