Франция осуждает намерение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Франции. "После нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, приведшего к его исчезновению, и заявления России о приостановке своего участия в СНВ-3 в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
В МИД призвали Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть соглашение с Беларусью.
Размещение ядерного оружия в Беларуси
Как сообщал УНИАН, вчера Путин заявил, что договорился с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для него.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.
В Польше назвали это решение шагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. Берлин обвинил Москву в попытке "ядерного запугивания", а в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на это санкциями.
Тем временем Соединенные Штаты Америки заявили, что пока не видят признаков размещения ядерного оружия в Беларуси.