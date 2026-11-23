Топливо и удобрения дорожают, а нереализованное зерно скапливается на складах.

Аграрный сектор Украины сталкивается с растущим риском банкротств из-за эскалации атак в Черном море и затруднения доступа фермеров к финансированию, сообщил Bloomberg генеральный директор компании-зернотрейдера и агропроизводителя "Нибулон" Андрей Вадатурский.

Сельхозпроизводители исчерпывают финансовые резервы, которые помогали им выдерживать российскую войну против Украины, в то время как растущие запасы нереализованного зерна приводят к падению местных цен. Банки также всё менее охотно предоставляют кредиты, что повышает вероятность первых случаев банкротства к следующему лету, если ситуация не изменится, говорит Вадатурский.

"Уже весной я ожидаю несколько дел о банкротстве. Денег поступает меньше. Украинские экспортеры и фермеры сталкиваются с давлением со всех сторон", – отмечает он.

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На АПК приходится более половины экспортных доходов Украины. Атаки на зерновую инфраструктуру усилились с июля, затрудняя поставки и оставляя нереализованный урожай на фермах. Сейчас российские оккупанты усиливают удары по украинским перерабатывающим предприятиям, что еще больше усугубляет трудности.

Экспорт сельскохозяйственных культур из Украины сократился на треть в этом сезоне, а упущенная выручка обойдется украинскому сельскохозяйственному сектору примерно в 4,6 миллиарда долларов во второй половине года, согласно данным Нацбанка.

Местные цены на зерновые упали как раз в тот момент, когда фермеры борются с ростом затрат на топливо и удобрения, а также с сокращением финансирования сырьевого сектора. По словам Вадатурского, все это повлияет на инвестиции аграриев в будущие урожаи.

"Последствия мы увидим не только в этом году, но фактически из-за низких инвестиций в урожай следующего года, потому что фермеры будут производить меньше. Я не единственный, кто до сих пор работает в Украине в таких непредсказуемых и суровых условиях. После четырех лет войны бизнес исчерпал себя. Он нежизнеспособен", – утверждает Вадатурский.

По состоянию на 31 декабря 2025 года его компания понесла убытки в размере около 573 миллионов долларов, а её ежемесячный экспорт колебался от 150 000 тонн до 200 000 тонн, по сравнению с 350 000 тоннами до полномасштабного вторжения.

Состояние АПК Украины – главные новости

12 ноября крупнейший в Украине производитель масла – "Кернел" – объявил о приостановке работы всех своих мощностей. На следующий день появилась информация о приостановке работы производства "Дельта Вилмар Украина" и маслоэкстракционного завода "Потоки" в Днепре.

Эксперты отмечают, что остановка украинских маслоэкстракционных заводов не окажет существенного влияния на мировые цены на масло из-за взаимозаменяемости подсолнечного и других видов масел. В то же время два других экспортера готовы заменить Украину на рынке – Россия и Аргентина нарастили собственное производство.

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