Акции компании тут же взлетели на 30%.

Совет директоров компании Nvidia объявил о возвращении Дженсена Хуанга на посты президента и генерального директора спустя всего 11 дней после увольнения. Акции компании тут же взлетели на 30%, пишет NBC News.

Совет проголосовал за его восстановление единогласно после серии встреч и обсуждений с Хуангом, по итогам которых члены совета "убедились в его искренности и способности руководить компанией дальше", а также в том, что это не несет угрозы "нацбезопасности США".

Сам Хуанг заявил, что возвращается к работе с новым чувством ответственности и выразил признательность коллективу, партнерам и членам правления. Колетт Кресс, которая на время его отсутствия временно возглавляла компанию продолжит занимать пост CFO. Харви Джонс также сохранит должность председателя совета директоров.

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Уход Хуанга в начале месяца был связан со скандалом вокруг публикаций в NY Times и Financial Times. СМИ сообщили о его внебрачной связи с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в работе на китайскую разведку, а также об отношениях с одной из руководителей Nvidia, находившейся в его прямом подчинении. Хуанг признал факт измены и принес извинения своей жене и детям, отметив, что его поступкам нет оправдания.

После отставки главы 12 ноября Nvidia учредила специальный комитет по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем, а также начала поиски нового руководителя. Сообщалось, что на эту роль рассматривался глава Arm Holdings Рене Хаас, но ранее в понедельник он объявил о продлении своего контракта с Arm до 2033 года.

Тем временем многие крупные инвесторы и лидеры Кремниевой долины, включая Илона Маска, на протяжении прошлой недели активно выступали в поддержку Хуанга и пытались убедить совет директоров восстановить его в должности. Сам Хуанг поддерживал эти усилия.

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