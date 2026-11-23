Генеральный секретарь Альянса не поддерживает создание отдельной европейской оборонной структуры.

В настоящее время европейские страны-члены НАТО увеличивают инвестиции в оборону с целью создания более сильной Европы в рамках более сильного Альянса. А о создании отдельной европейской армии с собственной европейской структурой командования пока речь не идет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в немецком Бундестаге.

По словам Рютте, ему понятно, почему США всегда должны оценивать свое присутствие в Европе или где-либо в мире, ведь Америка является лидером свободного мира и должна быть активной в Западном полушарии и в Тихом океане.

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"До сих пор немного странно, что на европейской территории НАТО проживает 600 миллионов человек, и мы настолько чрезмерно зависимы и сильно полагаемся на страну, которая находится в восьми часах полета от нас с населением в 340 миллионов, чтобы защитить себя от 140 миллионов россиян", – сказал Рютте.

Таким образом, по его мнению, в долгосрочной перспективе это ненадежно. Однако, как отметил генеральный секретарь Альянса, именно поэтому Германия берет на себя лидерство и удваивает годовые расходы на оборону.

Он добавил, что в странах Альянса выделяются крупные инвестиции с целью создания более сильной Европы в рамках более сильного НАТО.

О создании отдельной европейской армии речь не идет

Отдельно Рютте подчеркнул, что принципиально не выступает против создания европейской армии.

"Моя точка зрения всегда заключалась в том, что если у вас есть европейские вооруженные силы, вы не можете одновременно иметь национальные армии. У Соединенных Штатов есть единые вооруженные силы. Не существует специальной армии или военно-морских сил для штата Нью-Йорк или штата Калифорния. Это единые интегрированные вооруженные силы Соединенных Штатов", – отметил Рютте.

В то же время он считает, что у Европы не будет единых вооруженных сил, по крайней мере, в ближайшее время:

Нет принципиальной проблемы против того, чтобы создать европейскую армию. Если Европе удастся это реализовать – хорошо. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что это связано с важным вопросом суверенитета.

Вместе с тем он выступает против того, чтобы все государства имели свои собственные войска, которые будут сотрудничать с НАТО, но при этом еще и входили в состав большой европейской структуры.

"Потому что тогда, если нападет Путин, нам придется сначала две-три недели договариваться о том, кто что будет делать, а он к тому времени, вероятно, окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", – подчеркнул Рютте.

Он сказал, что такова его позиция.

Он добавил, что благодаря Альянсу уже созданы все структуры с точки зрения командования и управления, а также имеются те возможности, которые определяют ответственность за то, кто что должен делать.

Поэтому, по его убеждению, всё это должно сработать, если придётся применить 5-ю статью договора НАТО о коллективной обороне.

Деятельность НАТО – больше новостей

Как известно, НАТО пересматривает стратегию противодействия возможному российскому нападению. В частности, Альянс не исключает нанесения ударов вглубь территории России.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по сокращению присутствия армии США в Европе. По данным Bloomberg, сокращение американского военного контингента в Европе, где в настоящее время находятся около 80 тысяч военнослужащих США, будет меньше, чем опасались европейские лидеры.

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