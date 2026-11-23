Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект 22-го пакета санкций против России. Он, в частности, направлен против финансовых учреждений, криптовалютных платформ и электроэнергетических компаний, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Санкции будут предусматривать:
- запрет на выдачу виз участникам боевых действий;
- запрет для европейских граждан занимать руководящие должности в компаниях на территории России;
- запрет на участие российских команд и спортсменов в соревнованиях под российским флагом в странах ЕС;
- запрет на демонстрацию официальных российских символов;
- ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций;
- санкции в отношении еще 60 российских банков;
- санкции в отношении еще 70 судов "теневого флота";
- запрет для европейских компаний участвовать в строительстве, эксплуатации или ремонте энергетической инфраструктуры на территории России.
"Наша позиция ясна: мы даем Украине силы для достижения мира, а России – все основания сделать выбор в пользу мира", - сказала председатель Еврокомиссии.
ЕС ударил санкциями по банковскому и нефтяному секторам РФ
Ранее Совет Европейского Союза ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины.
Санкции были введены в ответ на неизбирательные атаки против Украины, особенно её гражданской инфраструктуры. В частности, почти 50 российских банков и финансовых учреждений добавили в санкционные списки.
Кроме того, ЕС анонсировал ужесточение мер, направленных на электронную торговлю в России. Под санкции попали единственный акционер российского гиганта розничной торговли Wildberries Татьяна Ким и Александр Чачава, контролирующий пакет акций Ozon – крупной российской компании в сфере электронной торговли.