В частности, Еврокомиссия хочет ввести запрет на выдачу виз участникам боевых действий.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект 22-го пакета санкций против России. Он, в частности, направлен против финансовых учреждений, криптовалютных платформ и электроэнергетических компаний, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Санкции будут предусматривать:

запрет на выдачу виз участникам боевых действий;

запрет для европейских граждан занимать руководящие должности в компаниях на территории России;

запрет на участие российских команд и спортсменов в соревнованиях под российским флагом в странах ЕС;

запрет на демонстрацию официальных российских символов;

ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций;

санкции в отношении еще 60 российских банков;

санкции в отношении еще 70 судов "теневого флота";

запрет для европейских компаний участвовать в строительстве, эксплуатации или ремонте энергетической инфраструктуры на территории России.

"Наша позиция ясна: мы даем Украине силы для достижения мира, а России – все основания сделать выбор в пользу мира", - сказала председатель Еврокомиссии.

Видео дня

ЕС ударил санкциями по банковскому и нефтяному секторам РФ

Ранее Совет Европейского Союза ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины.

Санкции были введены в ответ на неизбирательные атаки против Украины, особенно её гражданской инфраструктуры. В частности, почти 50 российских банков и финансовых учреждений добавили в санкционные списки.

Кроме того, ЕС анонсировал ужесточение мер, направленных на электронную торговлю в России. Под санкции попали единственный акционер российского гиганта розничной торговли Wildberries Татьяна Ким и Александр Чачава, контролирующий пакет акций Ozon – крупной российской компании в сфере электронной торговли.

Вас также могут заинтересовать новости: