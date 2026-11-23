В подборке PCMag телевизоры не конкурируют друг с другом в общем зачете, а выбраны для конкретных условий.

Сертифицированный калибровщик и ведущий эксперт портала PCMag опубликовал рейтинг лучших телевизоров в ноябре 2026 года, составленный по итогам лабораторных тестов контрастности, цветопередачи и задержки ввода.

Всего эксперт протестировал более 170 телевизоров и выделил 8 лучших моделей для разных бюджетов и сценариев использования, не расставляя их по местам.

Лучший OLED-телевизор – Samsung S95H. Отмечен за рекордную яркость для OLED-панелей (1715 нит), минимальную задержку ввода, частоту 165 Гц и встроенную 4.2.2-канальную аудиосистему.

– Samsung S95H. Отмечен за рекордную яркость для OLED-панелей (1715 нит), минимальную задержку ввода, частоту 165 Гц и встроенную 4.2.2-канальную аудиосистему. Лучший бюджетный телевизор – Hisense U6SF Pro. Предлагает высокую яркость (1442 нита) и частоту 144 Гц при цене около $649 за 65-дюймовую модель.

– Hisense U6SF Pro. Предлагает высокую яркость (1442 нита) и частоту 144 Гц при цене около $649 за 65-дюймовую модель. Лучший LED-телевизор – TCL QM8L Получил награду PCMag как самый яркий протестированный дисплей (3504 нита) с широчайшим цветовым охватом и поддержкой голосового помощника Google Gemini.

– TCL QM8L Получил награду PCMag как самый яркий протестированный дисплей (3504 нита) с широчайшим цветовым охватом и поддержкой голосового помощника Google Gemini. Лучший LED по соотношению цены и качества – Hisense U8QG. Выделяется высокой яркостью (3200 нит), частотой 165 Гц, встроенным объемным звуком 4.1.2 и наличием бокового порта USB-C с поддержкой DisplayPort.

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Лучший OLED по соотношению цены и качества – LG Evo C6. Обеспечивает эталонный черный цвет без ореолов, частоту до 165 Гц для игр и часто продается дешевле $1800 за 65 дюймов.

– LG Evo C6. Обеспечивает эталонный черный цвет без ореолов, частоту до 165 Гц для игр и часто продается дешевле $1800 за 65 дюймов. Самый доступный телевизор – Vizio Mini LED Quantum 4K. Стоит менее $400 за 65-дюймовую версию, предлагая точную цветопередачу и поддержку AirPlay и Google Cast для не слишком освещенных комнат.

– Vizio Mini LED Quantum 4K. Стоит менее $400 за 65-дюймовую версию, предлагая точную цветопередачу и поддержку AirPlay и Google Cast для не слишком освещенных комнат. Лучший телевизор с управлением без рук – Amazon Ember Mini-LED. Оснащен встроенными микрофонами для работы с Alexa, экраном 120 Гц (до 144 Гц VRR) и поддержкой Apple AirPlay 2.

– Amazon Ember Mini-LED. Оснащен встроенными микрофонами для работы с Alexa, экраном 120 Гц (до 144 Гц VRR) и поддержкой Apple AirPlay 2. Самый доступный OLED – Roku Pro Series OLED. Признан самым быстрым игровым телевизором в тестах (задержка 8,8 мс в 4K/60 Гц) при минимальной для OLED-сегмента стоимости.

Помимо подборки моделей, эксперт дал покупателям несколько ключевых рекомендаций. В частности, он порекомендовал отказаться от покупки 8K-телевизоров, поскольку в 2026-ом они остаются неоправданно дорогими, а массового контента в таком разрешении по-прежнему нет.

При выборе типа матрицы эксперт советует ориентироваться на освещение в комнате. Например, OLED-экраны лучше всего раскрываются в затемненных помещениях и домашних кинотеатрах, тогда как более яркие QLED (Mini-LED) эффективнее справляются с бликами при сильном дневном или искусственном свете.

Кроме того, специалист призвал не переплачивать за дорогие кабели HDMI – они не улучшают качество картинки, поэтому для полноценной работы достаточно приобрести недорогой сертифицированный провод стандарта HDMI 2.1 (Ultra High Speed).

УНИАН рассказывал, что пользователи превращают свои умные телевизоры в "глупые". Специальные ИИ-инструменты отключают ненужные приложения и функции слежения, оставляя только то, что действительно нужно для просмотра контента.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

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