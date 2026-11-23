Кроме того, Мадьяр резко раскритиковал своего предшественника Орбана.

На фоне российской атаки на Закарпатье 17 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично назвал РФ агрессором в войне против Украины. Об этом он заявил во время выступления в венгерском парламенте, пишет Telex.

Он заявил, что 17 ноября РФ в три этапа атаковала Закарпатье, и добавил, что эти события напомнили ему историю его собственной семьи. По словам Мадьяра, его дед был вынужден покинуть Мукачево и отправиться в Дебрецен после входа советских войск в город в 1944 году.

"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет нечеловеческую борьбу за выживание", – заявил Мадьяр.

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Он также подчеркнул, что важно четко говорить о том, что РФ является агрессором в этой войне, тогда как Украина – жертвой. Кроме того, венгерский премьер официально сообщил о планах посетить Закарпатье в ближайшее время. Точную дату поездки он не назвал.

"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Это вскоре изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже как избранный премьер-министр Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", – подчеркнул Мадьяр.

Также политик раскритиковал представителей партии "Фидес", экс-премьера страны Виктора Орбана. По словам Мадьяра, после российского удара по Закарпатью члены "Фидес" обнародовали заявление, в котором намекнули на ответственность действующего премьера за эту атаку.

Отношения между Украиной и Венгрией – другие новости

Напомним, ранее Венгрия согласилась открыть для Украины два последних кластера для вступления в Евросоюз. По данным Kyiv Independent, именно Будапешт задерживал это решение, однако не называл точной причины. Однако сейчас Венгрия сняла свое вето на это решение.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор отметил, что между Украиной и Венгрией уже решено 5 из 11 проблемных вопросов. Еще 5 планируется закрыть уже в следующем году. Также Шандор подчеркнул, что никакого блокирования двух последних кластеров для вступления Украины в ЕС не было. По его словам, Будапешт лишь взял этот вопрос на доработку.

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