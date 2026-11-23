Со стороны России по-прежнему исходят серьезные угрозы для НАТО.

Военная экономика России продолжает расти, а ее военная машина работает на полную мощность. Даже после прекращения войны России против Украины все эти возможности никуда не исчезнут. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в немецком Бундестаге.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, НАТО сталкивается с серьезными угрозами, исходящими со стороны России, а также в связи с тем, что Россия настолько тесно сотрудничает с Ираном, Китаем и Северной Кореей.

"Мы знаем, что сейчас военная машина России работает на полную мощность. Ее военная экономика продолжает расти и не остановится, когда война против Украины, надеюсь, однажды закончится. Вся эта машина работает и будет работать и в дальнейшем", – подчеркнул Рютте.

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Ситуация в России

Как сообщал УНИАН, ранее уже высказывались предположения, что Россия после войны против Украины может стать потенциально еще более опасной, в отличие от распространенного на Западе мнения об обратном.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин планирует оставаться у власти даже после войны, а это означает, что угроза со стороны России сохранится.

Сейчас Путин в войне против Украины делает ставку на то, чтобы парализовать украинскую экономику непрерывными ракетными и дронными ударами, а затем дождаться, пока европейская поддержка ослабнет под давлением набирающих популярность политических партий, выступающих против помощи Киеву.

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