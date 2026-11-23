Его следующий фильм ужасов "Вервольф" выйдет на экраны в конце 2026 года.

Американский хоррор-режиссер Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату") заявил, что он возьмет паузу в работе над фильмами ужасов.

На днях режиссер заявил, что после десятилетия работы в жанре он готов выйти за рамки "дома ужасов Роберта Эггерса", а в своем следующем проекте он планирует обратиться к другим жанрам, пишет Deadline.

"Мне не нужно браться за "Мумию" или "Призрака оперы". Не то чтобы я совсем исключал такую ​​возможность, но, думаю, мне нужен перерыв", – заявил он.

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К слову, комментарии Эггерса прозвучали на фоне недавних переговоров со студией Focus Features об экранизации пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Как ранее пояснил сам режиссер, этот проект стал бы для него своего рода "передышкой" перед следующим фильмом ужасов, который он планировал снимать.

"Я занимался кое-чем другим. Но вышло так: после "Вервульфа" я писал сценарий еще одного фильма ужасов, и он снова получился таким мрачным, что я подумал: "Нужен перерыв. Пожалуй, сделаю что-нибудь про двух подростков, которые кончают жизнь самоубийством", – отметил тогда Эггерс.

Напомним, следующий фильм ужасов от Роберта Эггерса "Вервольф" выйдет на экраны уже в конце декабря 2026 года. В украинских кинотеатрах его можно будет посмотреть с 7 января 2027 года.

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