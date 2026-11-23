Фильм выйдет в украинский прокат 10 декабря 2026 года.

Вышел украинский трейлер музыкальной комедийной драмы "Дебют" (The Debut).

Это уже третья режиссерская работа американского актера Джесси Айзенберга ("Социальная сеть", "Лига справедливости", франшизы "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Иллюзия обмана") после комедийных драм "Когда ты закончишь спасать мир" 2022 года и "Настоящая боль" 2024 года (последняя получила две номинации на "Оскар" и в одной из них победила).

На этот раз в центре сюжета окажется скромная домохозяйка Мона Фридман, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ее неожиданно утверждают на роль в местном театре. Попав под "чары" властного и эксцентричного режиссера, она погружается в актерство настолько, что полностью забывает о быте, а ее новое сценическое "я" сеет настоящий хаос в жизни всей семьи.

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Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Май, декабрь", франшиза "Голодные игры") и Пол Джаматти ("Шоу Трумана", "Иллюзионист", "Круиз по джунглям", "Оставленные", сериал "Миллиарды").

Также в картине снялись Холли Бейли ("Русалочка", "Ты, я и Тоскана"), Колтон Райан (сериал "Чэд Паверс") и сам Джесси Айзенберг.

Мировая премьера фильма состоялась на 53-м кинофестивале в Теллуриде в сентябре 2026 года.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора UFD Independent Films, в украинский прокат фильм выйдет 10 декабря 2026 года.

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