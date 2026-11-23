Вышел украинский трейлер музыкальной комедийной драмы "Дебют" (The Debut).
Это уже третья режиссерская работа американского актера Джесси Айзенберга ("Социальная сеть", "Лига справедливости", франшизы "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Иллюзия обмана") после комедийных драм "Когда ты закончишь спасать мир" 2022 года и "Настоящая боль" 2024 года (последняя получила две номинации на "Оскар" и в одной из них победила).
На этот раз в центре сюжета окажется скромная домохозяйка Мона Фридман, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ее неожиданно утверждают на роль в местном театре. Попав под "чары" властного и эксцентричного режиссера, она погружается в актерство настолько, что полностью забывает о быте, а ее новое сценическое "я" сеет настоящий хаос в жизни всей семьи.
Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Май, декабрь", франшиза "Голодные игры") и Пол Джаматти ("Шоу Трумана", "Иллюзионист", "Круиз по джунглям", "Оставленные", сериал "Миллиарды").
Также в картине снялись Холли Бейли ("Русалочка", "Ты, я и Тоскана"), Колтон Райан (сериал "Чэд Паверс") и сам Джесси Айзенберг.
Мировая премьера фильма состоялась на 53-м кинофестивале в Теллуриде в сентябре 2026 года.
В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".
Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора UFD Independent Films, в украинский прокат фильм выйдет 10 декабря 2026 года.