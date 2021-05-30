По словам Байдена, в ходе намеченного на 16 июня российско-американского саммита он обозначит, что США не будут стоять в стороне.

Президент США Джо Байден сообщил, что даст знать российскому коллеге Владимиру Путину о нетерпимости США к нарушению прав человека.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам Байдена, в ходе намеченного на 16 июня российско-американского саммита он обозначит, что США не будут стоять в стороне.

«Я встречусь с президентом Путиным в ближайшие пару недель в Женеве, и я дам ясно знать, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать права человека», - сказал Байден.

Что известно о будущей встрече Байдена с Путиным

13 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.

В ходе встречи в Женеве президенты России и США, по сообщениям администраций двух стран, намерены обсудить отношения двух государств и насущные вопросы.

Администрация Байдена неоднократно обозначала, что встреча, инициированная американской стороной, призвана восстановить предсказуемость отношений с Россией.

25 мая 2021 года появилась информация о том, что первая личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина может состояться 15-16 июня в Женеве.

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Автор: Елена Коваленко