Президент США Джо Байден сообщил, что даст знать российскому коллеге Владимиру Путину о нетерпимости США к нарушению прав человека.
Об этом сообщает Reuters.
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По словам Байдена, в ходе намеченного на 16 июня российско-американского саммита он обозначит, что США не будут стоять в стороне.
«Я встречусь с президентом Путиным в ближайшие пару недель в Женеве, и я дам ясно знать, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать права человека», - сказал Байден.
Что известно о будущей встрече Байдена с Путиным
- 13 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
- Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.
- Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.
- В ходе встречи в Женеве президенты России и США, по сообщениям администраций двух стран, намерены обсудить отношения двух государств и насущные вопросы.
- Администрация Байдена неоднократно обозначала, что встреча, инициированная американской стороной, призвана восстановить предсказуемость отношений с Россией.
- 25 мая 2021 года появилась информация о том, что первая личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина может состояться 15-16 июня в Женеве.
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