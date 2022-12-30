Байден считает, что для Украины будет решающая помощь.

Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 год, где предусмотрена помощь Украине в размере 45 млрд долларов.

В сообщении Белого дома отмечается, что законом предусмотрены ассигнования "на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года, и для оказания экстренной помощи в связи с ситуацией в Украине и для других целей".

В Твиттер Джо Байден сообщил, что подпил бюджет.

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"Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, охрану здоровья ветеранов, восстановления после катастроф, финансирование VAWA – и оказывает решающую помощь Украине", - отмечает президент США.

Помощь США для Украины

22 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов. Проектом бюджета предусмотрено выделение помощи Украине и союзникам в размере 45 млрд долларов.

23 декабря, Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, который среди прочего включает почти 45 млрд долл. для Украины и партнеров.

Теперь документ подписал президент США Джо Байден.

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