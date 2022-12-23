Зеленский поблагодарил Конгресс США за оказание помощи Украине.

Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, который среди прочего включает почти 45 млрд долл. для Украины и партнеров.

Как сообщает Голос Америки, вчера законопроект одобрил Сенат, а в пятницу проект поддержала Палата представителей 225 голосами "за", 201 - "против". Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.

Обращаясь к конгрессменам во время голосования, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметила, что этот законопроект содержит мощную помощь Украине и вспомнила речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе на этой неделе.

Видео дня

"Правительственный бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, которые воюют на передовой битвы за демократию. В этом законодательном акте мы с гордостью предоставляем им еще один значительный пакет безопасности, экономической и гуманитарной помощи", - сказала Пелоси.

Обращается внимание, что законопроект содержит почти 45 млрд долл. дополнительной помощи для Украины. Среди предусмотренных программ на поддержку Украины - Инициативы по безопасности помощи Украине объемом 9 млрд долл., включающий предоставление оборудования, обучения, логистики и поставок в поддержку Вооруженных сил Украины.

На 11,88 млрд долларов будут пополнены запасы оружия США, которое Америка предоставляет Украине из своих запасов, в рамках президентских полномочий. Согласно законопроекту, президент США получит новые полномочия передать Украине оружие из запасов США объемом 14,5 млрд долл. Также почти 2,5 млрд долл. предусмотрено на гуманитарные нужды Украины, а 13,37 млрд долл. - на экономическую и бюджетную поддержку.

Реакция Зеленского на домомогу США

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за предоставление дополнительных 45 млрд долл. помощи Украине.

Зеленский поблагодарил за твердую двухпартийную поддержку Украины в борьбе за свободу.

"Чрезвычайно важно, что народ Америки вместе с украинцами в этой борьбе", - написал он в Twitter.

Помощь США для Украины: подробности

22 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов. Проектом бюджета предусмотрено выделение помощи Украине и союзникам в размере 45 млрд долларов.

23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает получить пакет поддержки США в размере почти 45 млрд долларов, а также пакет военной помощи объемом около 2 млрд долларов.

Как отметил Шмыгаль, частью пакета военной помощи являются новые системы HIMARS и комплекс Patriot, что поможет надежнее защитить украинское небо от российских террористов.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса. Зеленский впервые за время полномасштабной войны 21 декабря покинул Украину ради зарубежного визита в США. Визит длился менее суток.

22 декабря президент Украины после визита в Соединенные Штаты Америки сообщил, что привез решения, которых ждали украинские силы обороны на Донбассе и Юге.