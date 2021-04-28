Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.
Об этом сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, пишет НВ.
Он рассказал, что во время телефонных переговоров с Путиным Байден лично выразил обеспокоенность наращиванием войск России на границе Украины.
Также Салливан отметил, что американский президент захотел провести встречу с Путиным для обсуждения различных аспектов отношений между странами, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - подчеркнул чиновник.
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Встреча Путина и Байдена: что говорят
- Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
- Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран.
- Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил возможность встречи лидеров России и США.
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