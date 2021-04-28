Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность по поводу военного накопления России вблизи Украины.

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.

Об этом сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, пишет НВ.

Он рассказал, что во время телефонных переговоров с Путиным Байден лично выразил обеспокоенность наращиванием войск России на границе Украины.

Также Салливан отметил, что американский президент захотел провести встречу с Путиным для обсуждения различных аспектов отношений между странами, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - подчеркнул чиновник.

Встреча Путина и Байдена: что говорят

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил возможность встречи лидеров России и США.

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Автор: Олег Давыгора