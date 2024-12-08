Для установления того, что произошло на самом деле, необходимо изучить обломки самолета, отметил Богдан Долинце.

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце прокомментировал, мог ли сирийский диктатор Башар Асад погибнуть в авиакатастрофе, и назвал версии того, как это могло произойти.

"Может быть три версии. Первая - это наземная зенитная система, которая уничтожила этот самолет. Вторая - этот самолет был сбит ракетой из Су-34, который его сопровождает. И третий вариант - это заложенная взрывчатка в сам самолет, сработавшая в момент, когда он покинул аэропорт", - отметил он в эфире Radio NV.

По словам эксперта, какая из этих версий может быть реальной, сложно сказать - для этого необходимо изучить обломки самолета.

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Кроме того, Долинце допустил, что Асад мог и не погибнуть на этом борту:

"До того момента, пока не будут найдены тела, говорить, что, действительно, президент Сирии погиб в этом самолете, очень рано. Это может быть один из элементов сокрытия того, что он мог и не погибнуть именно на этом борту".

Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что самолет Ил-76Т сирийского диктатора Башара Асада покинул Дамаск. Он летел в неизвестном направлении, а затем и вовсе исчез с радаров.

Как позже сообщили в Reuters со ссылкой на два источника в Сирии, есть "очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе".

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