В Нью-Йорке для медиков устроили грандиозное авиашоу (фоторепортаж)

ВВС Америки устроили авиашоу, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.

В небе над Нью-Йорком устроили авиашоу, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.

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Группы высшего пилотажа показали "Голубые ангелы" и "Буревестники" из американских ВВС. Мероприятие получило название "Сильная Америка".

Самолеты пролетели над Манхэттеном, Лонг-Айлендом и Нью-Джерси.

Как сообщал УНИАН, в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 928 658 пациентов. При этом общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США – 1 012 582.