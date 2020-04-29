В Нью-Йорке для медиков устроили грандиозное авиашоу (фоторепортаж)
12:26, 29 апреля 2020Мир
53 0
ВВС Америки устроили авиашоу, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.
REUTERS
В небе над Нью-Йорком устроили авиашоу, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.
Читайте такжеСтриптиз-клубы на карантине: в США танцовщицы доставляют еду и выступают в палатках (фоторепортаж)
Группы высшего пилотажа показали "Голубые ангелы" и "Буревестники" из американских ВВС. Мероприятие получило название "Сильная Америка".
Самолеты пролетели над Манхэттеном, Лонг-Айлендом и Нью-Джерси.
Как сообщал УНИАН, в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 928 658 пациентов. При этом общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США – 1 012 582.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter