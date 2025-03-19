У компании остался лишь один самолет, численность персонала сократилась в пять раз.

Авиационная компания "Космос", которая принадлежит Министерству обороны РФ, оказалась на грани банкротства. Как сообщает The Moscow Times, авиакомпания "Космос" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

"Как выяснил "Коммерсантъ", перевозчик, ранее входивший в состав "Роскосмоса", официально обратился в Росавиацию с просьбой приостановить его сертификат эксплуатанта", - говорится в публикации.

Сейчас в компании остался только один самолет, а численность персонала сократилась примерно в пять раз. Отмечается, что основной акционер прекратил финансирование, а налоговая служба уже инициировала судебный процесс о признании авиакомпании банкротом. Источники, с которыми общались журналисты, скептически оценивают шансы на спасение перевозчика, несмотря на его лицензии и опыт.

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Согласно данным Росавиации, сертификат эксплуатанта был приостановлен 20 февраля по инициативе самой компании. Согласно ФАП-10 (Федеральным авиационным правилам), у "Космоса" есть 270 дней на его восстановление, однако для этого необходимо избежать введения внешнего управления.

Между тем в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании авиакомпании банкротом. К делу также присоединился Специальный летный отряд Минобороны. Очередное заседание суда по этому вопросу назначено на 19 марта.

Внешнее управление - одна из процедур, применяемых в рамках банкротства предприятия. Она вводится, когда суд решает, что компания еще может восстановить свою платежеспособность. При этом управление передается внешнему управляющему, который получает широкие полномочия по изменению структуры долгов, продаже имущества и поиску путей выхода из кризиса.

В контексте авиакомпании "Космос", если будет введено внешнее управление, это может означать - полное устранение текущего руководства от принятия решений, возможную распродажу активов для погашения задолженности и высокую вероятность ликвидации компании, если восстановить ее не удастся.

Согласно законодательству, чтобы избежать внешнего управления, "Космос" должен найти финансирование, погасить долги или доказать, что может продолжить операционную деятельность без вмешательства суда. Если этого не произойдет, компанию могут признать банкротом с последующей ликвидацией.

Экономика РФ - последние новости

Как писал УНИАН, российский государственный газовый гигант "Газпром" в 2024 году понес многомиллиардные убытки. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,076 триллиона рублей или 12,89 миллиарда долларов.

Reuters пишет, что убыток получен в основном за счет снижения рыночной стоимости акций "Газпром нефти" - нефтяного подразделения "Газпрома". В то же время в 2023 году компания получила чистую прибыль в размере 695,6 миллиарда рублей.

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