Запланированные на этот год военные расходы, вероятно, придется увеличить, чтобы достичь нужного уровня финансирования войны.

Инфляция сжирает российский военный бюджет. Кремлю придется потратить больше денег, чтобы выполнить целевые показатели на этот год, сообщает британская разведка.

Британские аналитики отмечают, что фактическая инфляция в РФ по итогам этого года почти наверняка превысит запланированные Центробанком 4%. Сдержать инфляцию не удается даже рекордно высокой ключевой ставкой ЦБ, которая уже сейчас составляет 21%.

Высокие процентные ставки по кредитам усложняют жизнь российскому бизнесу. Британская разведка прогнозирует рост количества банкротств российских предприятий, работающих в гражданском секторе. Это еще больше усилит зависимость общего состояния российской экономики от работы именно военно-промышленного комплекса.

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Ситуация в российской экономике: последние новости

Как писал УНИАН, экономика РФ напрямую зависит от войны в Украине. Хотя вторжение сильно навредило российской экономике, сейчас единственным двигателем ее роста остается ВПК, который работает на продолжение боевых действий.

Также мы рассказывали, что, несмотря на высокие показатели общего роста, часть экономики РФ, не связанная с обороной, находится в состоянии стагнации с середины 2023 года. Опасность заключается в объеме кредитов, которые влили в оборонную промышленность, причем большая их часть была взята по переменным ставкам. Кредитный кризис начался еще в ноябре-декабре. Банки пытаются всячески скрывать сложную ситуацию, незаметно проводя реструктуризацию безнадежных долгов.

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