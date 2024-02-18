Президент США подчеркнул, что Конгресс срочно должен принять законопроект о дополнительном финансировании, где речь идет и о средствах для Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области. Он считает, что такое решение пришлось принимать, в частности, и из-за американских законодателей, которые до сих пор не одобрили предоставление Украине экстренной помощи.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что 17 февраля Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину. Разговор состоялся накануне второй годовщины российского вторжения.

"Сегодня утром (17 февраля – ред.) украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки после того, как украинские солдаты должны были нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев. Президент Байден подчеркнул, что Конгресс должен срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил", – сказано в заявлении.

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Вывод войск из Авдеевки

В последние недели ситуация в Авдеевке Донецкой области существенно обострилась. Россияне бросили туда значительные ресурсы, соотношение войск составляло 1:7, а порой и больше. Несколько дней назад туда передислоцировали бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что украинских военных выводят из Авдеевки. Он подчеркнул, что за время оборонительной операции были нанесены немалые потери вражеской армии.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина вернет Авдеевку: "Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования. (...) Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим, я в этом уверен".

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