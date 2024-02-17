В частности, говорили о текущей ситуации на поле боя.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Как отметил Зеленский, во время разговора с американским коллегой обсуждали текущую ситуацию на поле боя.

"Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения", – добавил президент.

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Украина и США: важные новости

17 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину. Она подчеркнула, что в своей борьбе Украина достигла чрезвычайных результатов и чрезвычайного успеха.

В то же время президент Зеленский рассказал, когда будет подписано соглашение о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. По его словам, сейчас весь фокус – на работе с американским Конгрессом, после чего будут заниматься вопросом гарантий безопасности.

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