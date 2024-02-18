Он также рассказал, что говорил об этой ситуации с президентом США.

Украина обязательно вернет Авдеевку Донецкой области. Уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в комментарии "Интеру" на полях Мюнхенской конференции. Зеленский отметил, что имел разговор с президентом США Джо Байденом. По его словам, американский лидер признает, что выход украинских войск из Авдеевки Донецкой области – это результат ослабления помощи Украине оружием.

"Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования. (...) Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим, я в этом уверен", – добавил Зеленский.

Вывод войск из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что было принято решение о выводе украинских войск из Авдеевки. Он отметил, что защитники сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери – как в живой силе, так и в технике.

Вечером представитель Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин заявил, что вывод войск еще продолжается. По его словам, часто подобные операции являются более сложными, чем проведение штурмов.

В 3-й ОШБр говорят, что с момента передислокации бригады в Авдеевку, врагу были нанесены немалые потерь – в частности, более 1500 убитыми и более 3500 – ранеными.

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