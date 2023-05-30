Российские атаки на Киев являются ответом российского диктатора Владимира Путина для всех, кто хочет мирного процесса, и свидетельствуют о том, что президент РФ не намерен прекращать развязанную против Украины войну. С таким заявлением выступил представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.
"За последние сутки Киев пережил три волны российских ракетных ударов и атак беспилотниками. Учитывая многочисленные повторяющиеся атаки на Киев, особенно в этом месяце, получается, что столица подвергалась массированным атакам России каждые два дня. И это вдобавок к ежедневным неразборчивым российским обстрелам и бомбардировкам населенных пунктов вблизи линии фронта на востоке страны", – заявил Питер Стано.
Он подчеркнул, что во время последних ударов россияне бьют по жилым домам и больницам. В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские украинцы.
"Эти атаки в очередной раз свидетельствуют о том, что Россия продолжает неизбирательно терроризировать гражданское население Украины нечеловеческим и варварским способом. И это также четкий ответ Путина всем тем, кто хочет мирного процесса. Это демонстрирует, что Путин не настроен прекращать свою войну и намерен продолжать эскалацию против украинского народа", – подчеркнул Стано.
Атаки РФ на Киев
В мае 2023 года российские оккупанты 17 раз атаковали Киев дронами и ракетами. Три таких атаки украинская столица выдержала в течение одних суток.
В ночь на 30 мая враг в очередной раз атаковал столицу дронамиПострадали 11 человек, также погибла женщина. Городской голова Виталий Кличко заявил, что погибшая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что на подступах к Киеву и в небе над столицей было уничтожено 29 ударных дронов "Shahed-136/131" из 31, которые выпустила Россия.
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