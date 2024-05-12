При этом только 2% опрошенных считают, что бундесвер готов отразить вторжение сил другого государства.

Хотя в последнее время все чаще обсуждается возможность военной атаки России на одну из стран - членов НАТО, жители Германии считают подобный сценарий маловероятным. Как пишет DW, это следует из опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу информагентства dpa.

Так, 48 процентов респондентов оценили возможность нападения России на одно из государств, входящих в НАТО, в перспективе до 2030 года как "маловероятную" или "скорее, маловероятную". При этом "вероятным" или "скорее, вероятным" подобный сценарий сочли 36 процентов взрослых немцев, принявших участие в исследовании. 15% участников опроса не смогли определиться при ответе на этот вопрос.

При этом среди немцев, которые указали, что на прошлых выборах в бундестаг они голосовали за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), доля тех, кто не верит в перспективу нападения России на НАТО, была заметно выше, чем среди сторонников других политических сил в Германии.

Видео дня

По данным YouGov, 61% взрослых жителей Германии не считают вероятным вторжение России в их страну в течение нынешнего десятилетия. Такие опасения разделяют 23% опрошенных.

При этом лишь два процента немцев выразили мнение, что вооруженные силы ФРГ (бундесвер) "очень хорошо" подготовлены на случай вторжения другого государства. Еще 12% респондентов полагают, что бундесвер подготовлен "скорее, хорошо". Между тем вариант ответа "плохо" и "очень плохо" выбрали по 39% участников опроса. В целом более зрелые респонденты чаще склонялись к критичной оценке уровня подготовки бундесвера, чем более молодые.

Что говорят в НАТО о нападении России

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса".

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море. Экс-командующий НАТО считает, что "в следующем месяце они россияне могут перейти к кратковременной кибер- и электронной войне".

Вас также могут заинтересовать новости: