Президенту РФ Владимиру Путину не нужен повод для нанесения ударов по Украине, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Комментируя вопрос о вероятности совершения Россией "пропорционального возмездия" за удар беспилотника по Кремлю, Кирби на брифинге в Вашингтоне отметил, что россияне и так продолжают бомбить Украину.
"Трудно смотреть на то, что происходит в Украине уже больше года, и клеить на это ярлык "пропорциональность". Украина никому не угрожала. Они точно не угрожали России. И все-таки Путин решил вторгнуться... Он продолжает бомбить украинские города и гражданскую инфраструктуру крылатыми ракетами и беспилотниками. И в этом нет ничего пропорционального. Украина борется за свою жизнь. Они сражаются, чтобы защитить свою территорию", - объяснил Кирби.
По словам представителя Белого дома, "реакция Путина на вероятную атаку беспилотников, зависит от него".
"Но трудно увидеть, что он сидит и ждет какого-то повода, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. Теперь, возможно, он этим и воспользуется. И я не знаю, была ли это операция под чужим флагом", - сказал Кирби.
Он также отметил, что только за сутки россиянами были убиты два десятка гражданских украинцев. "Жестокость просто зашкаливает. В этой борьбе нет ничего пропорционального", - подчеркнул Кирби.
Удар по Кремлю неизвестными БпЛА - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая была совершена якобы атака на Кремль с помощью беспилотников. Россия обвинила в инциденте Украину, никак не обосновав свои заявления. А Дмитрий Медведев даже призвал убить Владимира Зеленского.
В ответ Владимир Зеленский опроверг причастность Украины к взрыву беспилотника над Кремлем и подчеркнул, что наше государство не атакует ни Владимира Путина, ни Москву. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что задачей нашего государства в войне есть освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве.
В Минобороны Великобритании считают, что Россия, предположительно, сама инсценировала этот удар, ведь имеет для этого гораздо больше мотивов. При этом, Украина не выгодна атака беспилотников на Кремль.