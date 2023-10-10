Израиль возвращает домой сотни своих военных из разных стран Европы для участия в войне против ХАМАС.
Как передает The Times of Israel, Военно-воздушные силы Израиля за последний день перебросили по воздуху сотни израильских военнослужащих, которые находились за границей по всей Европе.
"Военные утверждают, что тяжелые транспортные самолеты C-130 и C-130J летали в различные страны Европы, чтобы доставить солдат, не задействованных в службе, обратно в Израиль", - пишет издание.
В ЦАХАЛе отмечают, что операция проводилась по согласованию с Министерством иностранных дел.
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Ранее Израиль сообщил о восстановлении контроля над всей границей с сектором Газа, через которую утром 7 октября прорвались боевики ХАМАС.
Сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию приграничных поселений, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться. Одновременно продолжается работа по ликвидации проломов в ограждении, отделяющем Израиль от Сектора Газа.
Также в ЦАХАЛ заявили, что продолжают наносить удары по объектам в секторе Газа, за прошедшую ночь были поражены 200 таких объектов.