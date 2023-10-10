Правозащитники отмечают, что коллективное наказание является нарушением правил ведения войны.

Во время нынешней эскалации насилия между группировкой ХАМАС и государством Израиль обе стороны прибегли к недопустимым военным преступлениям. Об этом говорится в заявлении авторитетной правозащитной организации Human Rights Watch.

"Умышленные убийства мирных жителей, захват заложников и коллективное наказание являются ужасными преступлениями, которые не имеют оправдания. Незаконные нападения и систематические репрессии, которые десятилетиями запутывали регион, будут продолжаться до тех пор, пока права человека и ответственность не будут уважаться", – заявил директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине Омар Шакир.

В частности правозащитники говорят, что текущей волне насилия предшествовали десятилетия того, как "израильские власти систематически репрессировали палестинцев", в частности устроили фактическую блокаду Сектора Газа с 2007 года.

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Что же касается событий последних четырех дней, то в Human Rights Watch считают одинаково недопустимыми как умышленные нападения палестинских боевиков на гражданское население Израиля, так и решение израильских властей отключить электроснабжение в Газе и "другие карательные меры против гражданского населения Газы". Правозащитники отмечают, что такие действия означают "незаконное коллективное наказание, которое является военным преступлением".

"Законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности их вступления в войну или дисбаланса сил между сторонами", – говорится в заявлении организации.

Также Human Rights Watch критикует обе стороны за неизбирательные удары по территории противника. В частности, Израиль критикуют за авиаудары, "в результате которых погибли десятки мирных жителей" и были разрушены гражданские дома "без видимых военных целей поблизости". Одновременно палестинцам вменяют запуск "тысяч неизбирательных ракет" по израильской территории.

"Если мы чему- то научились из предыдущей эскалации, так это тому, что пока будет безнаказанность за серьезные злоупотребления, мы будем продолжать видеть больше репрессий и пролития крови гражданского населения", - сказал региональный директор Human Rights Watch.

Конфликт Израиля и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным от нападения ХАМАС на Израиль погибло более 900 человек, более 2 тысяч получили ранения. Также боевики похитили и вывезли в Газу более сотни заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию, во время которой на израильской территории были уничтожены или задержаны сотни боевиков ХАМАСа. Кроме того, израильская авиация наносит массированные удары по объектам ХАМАСа в Газе. Сопутствующими жертвами этих ударов, вероятно, стали сотни гражданских палестинцев.

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