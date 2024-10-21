БПЛА атаковали один из крупнейших в РФ заводов по производству взрывчатки.

Сегодня ночью в России заявили о массовой атаке беспилотников. В российском Минобороны сообщили, что за ночь были сбиты 110 беспилотников, из них 43 - над Курской областью, 27 - над Липецкой, 18 - над Орловской, восемь - над Нижегородской, шесть - над Брянской и один - над Московской областью.

Российские телеграм-каналы сообщают об атаке на оборонный завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Там расположен оборонный завод имени Свердлова, производящий взрывчатку. Он находится под санкциями США и ЕС.

Местные жители сообщалит о взрывах на территории промзоны, где находится завод, один из моментов взрыва попал на видео.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в телеграме, что атака БПЛА была отражена средствами ПВО, осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной службы.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы.

Последние атаки БПЛА на Россию

В ночь на 19 октября ударные БПЛА атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области, который является вторым производителем электроники.

А за несколько дней до этого под ударом беспилотников СБУ, ГУР и Сил спецопераций была авиабаза "Ханская". В момент атаки на аэродроме были расположены 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, четыре Су-35С и два Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: